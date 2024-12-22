إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى انفجار عبوة ناسفة وسط غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديا في سلاح المدرعات أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة وسط قطاع غزة.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,259 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و107,627 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 54 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.