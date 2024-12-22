أسوشيتدبرس: ترامب فشل فى تحقيق هدفه الأساسى برفع سقف الدين

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إنه بعد أيام من التهديدات والمطالب، لم يكن لدى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ما يقوله بعد أن وافق المشرعون فى مجلس النواب على اتفاق ميزانية صباح أمس، السبت، ليتجنبوا إغلاقا حكوميا قبل أعياد الميلاد.

وكان ترامب قد نجح فى الضغط على الجمهوريين التخلي عن بعض الإنفاق، لكنه فشل فى تحقيق هدفه الأساسى برفع سقف الدين. وأظهر ذلك أنه برغم انتصاره الانتخابى الحاسم ووعوده المتكررة بالانتقام، فإن العديد من نواب حزبه لا يزالون مستعدين لتحديه بشكل صريح.

وكان قرار ترامب إقحام نفسه فى نقاش الميزانية قبل شهر من توليه المنصب قد أظهر أيضا أنه لا يزال يميل إلى نسف الاتفاقات أكثر من إبرامها، وأن فترته الرئاسية الثانية ستشهد على الأرجح نفس الصراع والفوضى وسياسة حافة الهاوية التي سادت فى رئاسته الأولى.

وتقدم نظرة على أجندة ترامب سلسة من الفرص للمواجهات المشابهة خلال السنوات القادمة، فالرئيس القادم يريد مد خفض الضرائب التي وقعها قانونا قبل سبع سنوات، وخفض حجم الحكومة وزيادة التعريفة الجمركية على الواردات وملاحقة المهاجرين غير القانونيين. والعديد من هذه الأمور تتطلب موافقة الكونجرس.

وتتابع أسوشيتدبرس قائلة، إنه بالنسبة للكثير من أنصار ترامب، فإن التعطيل يمكن أن يكون هدفا فى حد ذاته. فـ 37% ممن صوتوا له هذا العام قالوا إنهم يريدون ثورة كاملة شاملة، وفقا لاستطلاع رأى أجرته AP لأكثر من 120 ألف صوت. وقال 56% آخرين إنهم يريدون تغييرا جوهريا.

لكن الأيام القليلة الماضية أوضحت الصعوبة التي يمكن أن تواجه ترامب سريعا فى تحقيق أهدافه، لاسيما وأن الجمهوريين يتمعتون بأغلبية بسيطة فى مجلسى النواب والشيوخ. ويبدو أن بعض المشرعين يشعرون بالقلق بالفعل من الغياب الواضح للاستراتيجية الموحدة.