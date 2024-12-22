أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 2024/12/22 بالأقصر.. استقرار وتوافر السلع والمنتجات

الأقصر ـ أحمد مرعى

تشهد أسواق الخضار والفاكهة حول محافظة الأقصر، اليوم الأحد 2024/12/22، استقرار فى الأسعار وسط توافر السلع الغذائية للمواطنين فى الأسواق المنتشرة حول المدن، وكذلك المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حول الأقصر.

ويرصد "اليوم السابع" أسعار الخضروات في الأسواق بمدن الأقصر، والتي تشمل ما يلي:-

سعر الطماطم يتراوح ما بين 5 لـ10 جنيهات

سعر البطاطس ما بين 10 لـ15 جنيهاً

سعر الخيار والكوسة والفلفل ما بين 10 لـ20 جنيهاً

سعر الباذنجان ما بين 7.5 جنيه لـ10 جنيهات

سعر البصل الأحمر والأبيض ما بين 25 لـ30 جنيهاً

سعر كيلو البطاطا يصل لـ10 جنيهات

سعر الكرنب ما بين 25 لـ35 جنيهاً

سعر القرنبيط الواحدة ما بين 30 لـ40 جنيهاً

أما بالنسبة للفاكهة فتتراوح الأسعار في الأسواق كما يلى:-

سعر الموز ما بين 15 لـ25 جنيهاً

سعر البرتقال واليوسفي ما بين 20 لـ30 جنيهاً

سعر الجوافه البلدى ما بين 25 لـ30 جنيهاً

سعر البلح ما بين 10 لـ15 جنيهاً

سعر الكنتالوب ما بين 15 لـ25 جنيهاً

ويُشار إلى أن الأسعار قد تختلف قليلًا حسب جودة المنتج والموقع داخل السوق، مع توقع انخفاض طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة التوريد المحلي ودخول مواسم الحصاد.