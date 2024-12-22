أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة (إنفوجراف)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج كل دولار، وهيئة الشراء الموحد تدعم السلع الأساسية، مضيفا: "قلت إن هيئة الشراء الموحد للسلع الأساسية للدولة لشراء السلع مثل القمح وغيرها، وبنعمل مجال شراء موحد للحصول على أفضل سعر وفق التوقيتات، ومصر تحتاج إلى كل دولار".



أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "والنهارده لما تقولي المنتجات فى مصر فيها زيادة 10 -15 %.. ارحم الناس فى البيوت.. أنت عاوز تكسب يبقي أنا اعمل وادخل معاك.. انت تنزل شوية وأنا انزل شوية والدنيا تمشي".



أبرز تصريحات الرئيس خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا فقدنا مسطحا كبيرا من أفضل أراضي مصر الزراعية بسبب البناء المخالف، مضيفا: " التعدي على الأراضي الزراعية تعدي على البيئة.. وناس كتير فى الدلتا والصعيد يقومون بالتعدى على أفضل أرض عندنا..و الري بالراحة زي ما بيقولوا.. مياه فى الترع من أمام القناطر لري الأراضي"، ومتابعا "تم التعدي والبناء على مدار السنين اللى فاتت.. مسطح كبير من أفضل أراضي مصر.. وده فى حد ذاته ضد البيئة".



تصريحات الرئيس السيسى خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المتحف الكبير نقلة على مستوي العالم ونجهز له افتتاحا يليق به، مضيفا: " كبار الدول والمسئولين ترغب فى حضور افتتاح المتحف الكبير.. وهو نقلة فى عالم المتاحف فى العالم كله.. هو أكبر متحف للحضارة الفرعونية.. ونتحدث عن الحضارة الفرعونية فقط.. وليس الحضارة الإسلامية أو المسيحية أو الرومانية.. المتحف فرصة وتم التشغيل التجريبي".

وأضاف الرئيس السيسي: "بقالنا شهرين تقريبا وأمامنا شهر من أجل عمل افتتاح رسمي يليق به.. وبذلنا جهدا ضخما جدا فى المناطق المحيطة به وعملنا شبكة طرق مناسبة تسهل الوصول إليه.. شبكة طرق كبيرة لخدمة كل هذه المنطقة وليس المتحف فقط".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا نواجه حجما كبيرا جدا من الشائعات والأكاذيب ولن تتوقف، مضيفا: الخطة اللى اتعملت مع دولنا كانت خطة جديدة علينا من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فى تحريك الدنيا.. فيه حجم كبير أوي من الشائعات والأكاذيب"، مضيفا "هناك كذب بشكل كبير، وكفاءة الكذبة أن يكون فيها جزء حقيقي ويتحط عليها جزء آخر لتعظيم الضرر من الحتة الحقيقية، دي خطط وشغل لن ينتهى".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من حق الخصوم محاولة تخريب بلدنا وعلينا التجهيز لإفشالهم، مضيفا: "أوعي تفتكر ده حاجة داخلية.. الشغل ده من أجهزة مخابرات.. من حق الناس أنها تفكر أنها تخربنا.. لما بتيجي تلعب مباراة مش الخصم عاوز يهزمك.. المهارة أن تكون متدرب كويس وتفشل خطة خصمك".

وأضاف الرئيس السيسي: "لنا خصوم، والخصوم دول ليس من مصلحتهم أن تكون مصر كويسة.. مصر فيها 120 مليون، ولو فضلت معدلات الحركة والنمو لـ 10 - 15 سنة هنكون فى حتة تانية.. مع رئيس غيري".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشائعات والأكاذيب مستمرة منذ سنوات وليس الحل الهدم، مضيفا: "واحنا بنتكلم دلوقتي فيه شائعات وأكاذيب وافتراء وخلال السنين اللى فاتت مثل موضوع اختطاف النساء والبيوت وكأن مفيش أمن".

وأضاف الرئيس السيسي: "وهنتفرض إن ده موجود -مجرد افتراض- هو الصح بتاعه أن تكون هدمها من أجل الصالح، وبالتالي زيادة نسبة الخراب!".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للمصريين، قائلا: "حافظوا على بلدكم والبلد اللى قاعدة بناسها"، مضيفا: "خلي بالكم.. مش تقعدوا كل شوية تهدوا فى بلدكم.. هما يومين واللى بعدي جاي والبلد اللى قاعدة بناسها.. يبقي الناس تهد بلدها ولا تحافظ عليها.. علينا الحفاظ على بلدنا.. ودي فكرة الحوار".

وأضاف الرئيس السيسي: "الخصم لك لن يتوقف وهيفضل شغال وبكرة والسنة الجاية والسنين الجاية.. ودي حكمة ربنا من خلال التدافع بين الأمم والدول".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه علينا الحذر وعملية الشر والاستهداف لمصر لن تنتهي، مضيفا: "علينا الحذر جدا جدا جدا.. وعملية الشر والاستهداف فى مصر لن ينتهي.. وأي أمة فى الدنيا درعها ناسها.. مش الجيش والشرطة بس.. الجيش والشرطة جزء من الشعب.. درع الدولة شعبها".

وتابع الرئيس السيسي: "عاوزين نحافظ على كل حتة طوب فى مصر.. وعلى كل شجرة وزراعة وكل محاولة بناء وكل انطباع إن البلد فيها أمان".