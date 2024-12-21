ولاية ساكسونيا الألمانية تأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا حادث الدهس

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أمرت السلطات في ولاية "ساكسونيا أنهالت" الألمانية اليوم السبت بتنكيس الأعلام على جميع المباني الرسمية، وذلك حدادا على أرواح ضحايا الهجوم المميت الذي شهدته مدينة "ماجديبورج" عاصمة الولاية الليلة الماضية.



وقالت سلطات الولاية - حسبما نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نسختها الإنجليزية - إن المباني العامة في المدينة ومن بينها المؤسسات الثقافية مثل المسارح والمتاحف ستظل مغلقة خلال الأيام المقبلة.



ومن المقرر أن تخصص السلطات في مدينة "ماجديبورج" مكانا بالقرب من كنيسة "يوهانيسكيرش" ليتمكن الجمهور من الوقوف بها ووضع أكاليل الزهور والإعراب عن احترامهم لضحايا الحادث، كما أنه ستقام مراسم تأبينية في كاتدرائية المدينة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي للبلاد.



وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس (الجمعة) بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" بشرق ألمانيا .. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق بينما طالبت المواطنين بمغادرة السوق.