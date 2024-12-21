وكيل "تموين الإسماعيلية": الإقبال على أسواق اليوم الواحد تفوق التوقعات

كتب محمد شعلان

قالت شيماء عمر وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، إن أسواق اليوم الواحد تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن في سوق المنتجات وتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية.

وأشارت وكيل وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، إلى أن محافظة الإسماعيلية شهدت نسختين من أسواق اليوم الواحد، الأولى كانت في حديقة الشيخ زايد، والثانية في مدينة المستقبل.

وأضافت شيماء عمر وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك فرق تعمل على مساعدة المواطنين لتسهيل مهمات الشراء، ولها دور كبير في إقامة السوق بشكل حضاري، مؤكدة: "نشهد إقبالًا كبيرًا فاق التوقعات، لأن المعروضات جودتها عالية، وأسعارها تنافسية مقارنة بالأسواق التقليدية".

