نيويورك تايمز: ترامب أراد حدوث إغلاق فى عهد بايدن قبل توليه المنصب فى يناير

كتبت ـ رباب فتحى

حاول الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، الذي أفسد صفقة إنفاق ثنائية الحزبية في الكونجرس، أمس الجمعة التهرب من المسئولية عن العواقب، قائلاً إنه سيكون من الأفضل السماح بإغلاق الحكومة تحت إشراف الرئيس بايدن بدلاً من السماح بجمود سياسي ضار بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النجاح فى تجنب الإغلاق الحكومى: "هذه مشكلة بايدن وعليه حلها، ولكن إذا كان بإمكان الجمهوريين المساعدة في حلها، فسوف يفعلون ذلك!". في وقت سابق، في الساعة 1:16 صباحًا، قال ترامب إنه يريد إلقاء اللوم على بايدن عن أي تداعيات سياسية قد تأتي، وكتب للجمهوريين: "تذكروا، الضغط على من هو الرئيس. بعبارة أخرى، دع لعبة اللوم تبدأ."

وأشار تعليق ترامب، إلى أنه فهم الوقت كان يدق. وفي غضون 29 يومًا، سيؤدي اليمين الدستورية، مما يعيده إلى السلطة - ولكن أيضًا إلى المساءلة - بعد غياب دام أربع سنوات.

وفي وقت مبكر من يوم السبت، تبع مجلس الشيوخ مجلس النواب في تمرير تدبير إنفاق مؤقت مخفف، ومدد التمويل حتى منتصف مارس ومهد الطريق لإبقاء الحكومة مفتوحة - في الوقت الحالي.

ولكن حتى مع تجنب الإغلاق، قالت الصحيفة، إن الحلقة أظهرت نمطًا راسخًا من قبل ترامب. غالبًا ما فجر المفاوضات الكونجرسية عمدًا خلال فترة ولايته الأولى، غالبًا بتغريدة، فقط ليُجبر على التراجع أو التخلي عن موقفه في مواجهة رد فعل غاضب من الحلفاء والخصوم.

وفي عام 2018، أخبر ترامب المشرعين في المكتب البيضاوي أنه سيكون "فخورًا" بإغلاق الحكومة إذا لم يحصل على تمويل لجدار على طول الحدود الجنوبية. وبعد إغلاق دام 35 يومًا امتد حتى عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، رضخ ترامب، ووافق على مطالب الديمقراطيين دون الحصول على تمويل لجداره.