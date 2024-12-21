نيويورك تايمز: الكونجرس يمدد الإنفاق وينهى أزمة الإغلاق.. وبايدن يوقع اليوم

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مجلس الشيوخ وافق على إجراء إنفاق في وقت مبكر من اليوم السبت، للحفاظ على تدفق أموال الحكومة حتى منتصف مارس، وأرسله إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليه وإغلاق اللعبة النهائية الفوضوية في الكونجرس بعد دقائق من انتهاء التمويل الفيدرالي.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 85 مقابل 11 في أعقاب إقرار مجلس النواب للتشريع في وقت سابق، والذي قدم أيضًا 100 مليار دولار لإغاثة الكوارث لأجزاء من البلاد لا تزال تعاني من العواصف. ودفع الإجراء قرارات الإنفاق الرئيسية إلى عام 2025 والأشهر الأولى من إدارة ترامب القادمة والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بالكامل.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن سيوقع على الإجراء اليوم السبت، ولن تغلق أي وكالة على الرغم من الانقطاع الفني في التمويل.

وجاءت نهاية أيام الدراما التي استمرت لإغلاق الحكومة بعد أن ألغى الجمهوريون في مجلس النواب بندًا طالب به الرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب لتعليق سقف الدين الفيدرالي وتجنيبه المهمة المشحونة سياسيًا عادةً للقيام بذلك عندما يتولى منصبه. لكن هذا الطلب أشعل ثورة من قبل العشرات من الجمهوريين يوم الخميس وأدى إلى هزيمة كبيرة في مجلس النواب.

ونجح الإجراء الذي تم تمريره في النهاية في الحفاظ على تدفق الدولارات إلى الوكالات الفيدرالية ومنع انقطاع التمويل المطول الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تعطيل الحكومة قبل أيام فقط من العطلات.

وقال السناتور تشاك شومر ، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية ، إن المنتج النهائي لم يكن كل ما يريده الديمقراطيون ، لكنه تجنب الأزمة.