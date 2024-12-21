ننشر جدول امتحانات كلية الزراعة جامعة الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تستعد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكل المستويات بدءا من 1 يناير المقبل بعد إنهاء الكلية كل الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الطلاب وتسليم جداول الامتحانات وأرقام الجلوس وتجهيز لجان الامتحانات.

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يذكر أن وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة على بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة اعتباراً من السبت الموافق 28 سبتمبر، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول فى 4 يناير 2025 وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتبدا أجازة نصف العام الدراسي فى 25 يناير 2025 لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 8 فبراير 2025 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025.



جدول امتحانات كلية الزراعة جامعة الإسكندرية



جدول امتحانات كلية الزراعة جامعة الإسكندرية