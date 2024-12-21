مصرع 22 شخصا فى حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة جنوب شرق البرازيل

محمد جمال

لقى 22 شخصا على الأقل مصرعهم فى حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة فى ساعة مبكرة من صباح السبت على طريق سريع فى ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وقالت إدارة الإطفاء بحسب شبكة "إى بى سى نيوز" فى ولاية ميناس جيرايس، التى استجابت لموقع الحادث، إن 13 شخصا آخرين نقلوا إلى مستشفيات بالقرب من مدينة تيوفيلو أوتونى، وذكرت التقارير أن الحافلة كانت قادمة من ساو باولو وكانت تحمل 45 راكبا.

وقالت السلطات إن أحد إطارات الحافلة انفجر، مما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامه بشاحنة. كما اصطدمت سيارة تقل ثلاثة ركاب بالحافلة، لكن الثلاثة نجوا، وفقًا لإدارة الإطفاء.

وقال الملازم ألونسو من إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث ولا يزال هناك المزيد من الضحايا الذين يتعين انتشالهم.

وكتب الحاكم روميو زيما على موقع "إكس" أنه أمر "بالتعبئة الكاملة" لحكومة ميناس جيرايس لمساعدة الضحايا.

وأضاف زيما "إننا نعمل على ضمان دعم أسر الضحايا لمواجهة هذه المأساة بالطريقة الأكثر إنسانية ممكنة، خاصة وأنها تأتي قبل عيد الميلاد مباشرة".