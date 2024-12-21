مصدر مهم للبروتين والكولاجين.. 7 فوائد فى شوربة الكوارع لصحتك ومناعك وعظامك

كتبت مروة محمود الياس

الكوارع تلك الأكلة الشعبية التقليدية المفضلة بامتياز، حيث يفضل الكثيرون تناول الشوربة المستخلصة الغنية منها، حيث تحتوي على كم هائل من الكولاجين، وهو ما يجعلها مصدر هام للبروتين والكولاجين، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فوود آند هوم المعنى بالتغذية والصحة.

فوائد شوربة الكوارع