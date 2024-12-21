محمد جبران يلتقى المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الملفات المشتركة

كتبت - آية دعبس

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية "إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية"، وذلك بمقر "المنظمة" بالقاهرة، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة.

وبحث الوزير جبران بصفته رئيس مجلس إدارة "المنظمة"، مع المدير العام فايز المطيري، الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية، نهاية فبراير المقبل، وكذلك المؤتمر العام خلال شهر ابريل 2025، الذي يحضره أطراف العمل العرب الثلاثة من وزراء عمل، وممثلي أصحاب أعمال وعمال.

وأكد "جبران"، أن الدولة المصرية مع كل عمل عربي مشترك يحقق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أشاد المدير العام السيد فايز المطيري بجهود الدولة المصرية، وتحقيق الاستقرار في مجالات العمل من خلال تشريعات متوازنة لصالح أطراف العمل الثلاثة ، وكذلك النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وانعكاس ذلك على حماية حقوق العمال والتشجيع على الاستثمار المحلي والاجنبي.

كما أشاد بتوجهات ، ورؤية وزير العمل المصري ،رئيس مجلس إدارة المنظمة ،بشأن أهمية دعم الاتحادات العمالية العربية ،خلال الفترة المقبلة ،لتقوم بدورها في التنمية كشركاء مع الحكومات وأصحاب الأعمال.



