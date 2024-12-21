محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين فى مسابقات الأسبوع العربى للبرمجة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الفائزين في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الرابعة، التي أقيمت تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية"، وذلك تكريمًا لجهودهم وإبداعهم الاستثنائي، حيث استطاعوا إثبات تفوقهم وتفردهم بين المتنافسين من مختلف أقطار الوطن العربي.

وشمل التكريم فريق "محبي التحدي" الذي فاز بالمركز الثاني في مسابقة الفريق الذهبي لذوي الهمم، وهم " محمد خفاجه فؤاد، وشريفة محمد صبحي، وصابرين رضا شعبان، عن مدرسة التربية الفكرية والإعداد المهني التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، والتي تعد نموذجًا مشرفًا في دمج ذوي الهمم في الأنشطة التعليمية والتقنية، وكما كرّم مي علي محمد صالح، مشرف الفريق، التي كان لها دور بارز في توجيه ودعم الطلاب المشاركين في المسابقة.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن فخره بما حققه هؤلاء الطلاب من مراكز متميزة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الإرادة القوية والعزيمة التي تحلى بها المشاركون، ويعد مثالًا يُحتذى به في الإبداع والابتكار، داعيًا إلى مزيد من الاهتمام والمساندة للطلاب المبدعين من ذوي الهمم في كافة المجالات.



الطلاب الفائزين ووكيل تعليم كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يكرم الطالبة شريفة محمد صبحي



محافظ كفر الشيخ يكرم الطالبة صابرين رضا شعبان



محافظ كفر الشيخ يكرم محمد خفاجة فؤاد