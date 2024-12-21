اليوم السابع
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محافظة الجيزة تلزم المحال بشارع فيصل بوضع صناديق قمامة أمامها

السبت، 21 ديسمبر 2024 08:03 م
محافظة الجيزة تلزم المحال بشارع فيصل بوضع صناديق قمامة أمامها شارع فيصل بعد وضع الصناديق
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، إلزام المحال العامة والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع الملك فيصل، بوضع صندوق قمامة أمام كل محل، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"،  إلى أنه جارٍ المرور على كافة المحال من خلال اللجنة المشكلة للتأكد من التزامهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، بإلزام أصحاب المحلات بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم للحفاظ على حالة النظافة وتسهيل عملية جمع المخلفات، مع توحيد لون صناديق القمامة أمام المحال لتحسين وتوحيد الصورة البصرة للطرق والمحاور.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك علي الطريق العام لإعادة الانضباط للشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

 







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محافظة الجيزة

شارع فيصل

المخلفات

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