لبسك.. أكلك.. اعرف كل حاجه محتاج تاخدها معاك وانت مسافر للحج

كتب – أحمد عبد الهادي

يحتاج العديد لتجهيز استعداتهم اللازمة للسفر لأداء مناسك الحج قبل السفر، فمن المهم تجهيز كل ما يلزم لضمان راحة الحاج وسهولة أداء المناسك، إليك أهم التجهيزات من ملابس، وأدوات، وطعام:

أولاً: الملابس والتجهيزات الشخصية

1.ملابس الإحرام:

للرجال: الملابس خالية من الخياطة.

للنساء: ملابس واسعة فضفاضة تفي بشروط الحجاب الشرعي.

2.ملابس عادية:

•ملابس مريحة وخفيفة للارتداء أثناء الإقامة.

•معاطف خفيفة للطقس البارد (خاصة في الليل).

•جوارب وأغطية للرأس.

3.أحذية مريحة:

•صندل أو أحذية مناسبة للإحرام (بدون خياطة للرجال).

•أحذية مريحة للمشي الطويل.

4.لوازم النظافة الشخصية:

•فرشاة ومعجون أسنان.

•صابون غير معطر (للحفاظ على الإحرام).

•مناشف صغيرة.

•أدوات الحلاقة للرجال (للحلق بعد التحلل).

•مقص صغير.

5.حقائب عملية:

•حقيبة خفيفة تحمل على الكتف لاستخدامها أثناء التنقل.

•حقيبة صغيرة للأدوات الضرورية مثل المال، الجواز، والأدوية.

ثانياً: تجهيزات الطعام والمشروبات

1.الطعام الخفيف:

•مكسرات، تمر، وبسكويت للطاقة.

•وجبات خفيفة جاهزة (مثل علب التونة أو الأطعمة المعلبة).

•أكياس شوربة سريعة التحضير.

2.الماء والمشروبات:

•زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة (لتجنب العطش أثناء التنقل).

•أكياس شاي أو قهوة سريعة التحضير.

3.أواني صغيرة:

•كوب أو قارورة حرارية.

•ملعقة وشوكة صغيرة.

ثالثاً: تجهيزات صحية وأدوية

1.الأدوية الضرورية:

•مسكنات للألم

•أدوية الجهاز الهضمي (مضادات الحموضة، أدوية الإسهال).

•كريمات واقية من الشمس.

•لاصقات للجروح والبثور.

2.عدة إسعافات أولية:

•شاش طبي.

•مطهر للجروح.

3.تطعيمات صحية:

•التأكد من تلقي التطعيمات المطلوبة مثل الحمى الشوكية والإنفلونزا.

رابعاً: أدوات إضافية مفيدة

1.مظلة صغيرة: للحماية من الشمس.

2.سجادة صلاة خفيفة: قابلة للطي.

3.مصحف صغير وكتيب أدعية.

4.ساعة يد: لضبط الوقت أثناء المناسك.

5.كمامات طبية: للحماية من الزحام والغبار.

6.مشبك صغير: لتثبيت الإزار أثناء الإحرام.

نصائح إضافية:

•لا تكثر من الأمتعة؛ اجعل حقيبتك خفيفة وسهلة الحمل.

•احرص على شراء الملابس والأدوات المخصصة للإحرام من بلدك لتجنب الزحام عند الشراء هناك.

•حمل نسخة من جواز السفر والتأشيرة في حقيبة منفصلة.