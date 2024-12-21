سعر كرتونة البيض اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 فى سوق محطة مصر بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد أسعار بورصة الدواجن استقرارا فى الأسعار، حيث يبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 فى سوق محطة مصر بالإسكندرية 145 جنيها بينما كرتونة البيض البلدى تبلغ 150 جنيها.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.

وسجلت أسعار تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلى 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



