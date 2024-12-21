رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرات "أجيال مصر الرقمية"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ مركز الخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ بتنفيذ مبادرات "أجيال مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل هذه المبادرات "براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية، ورواد مصر الرقمية"، والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030م، وفي ظل التأكيد الدائم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على حتمية الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي للدكتور ابراهيم الطحان مدير مركز الخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ.

وشهد الدكتور عبد الرزاق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات المبادرة، وأشار إلى حرص الجامعة الدائم على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك من خلال تأهيل طلبة المراحل الاعدادية والثانوية والجامعات والخريجين على نظم وتكنولوجيا المعلومات، ودور هذه المبادرات في بناء الجمهورية الجديدة، وخصوصا في ظل تغير متطلبات سوق العمل بشكل متسارع، مما فرض على المؤسسات التعليمية ضرورة مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وتوفير خريجين مؤهلين تكنولوجياً لسوق العمل، وكرواد للأعمال، وكقادة للمستقبل، مؤكداً على أن استضافة هذه المبادرات بجامعة كفر الشيخ يعكس الدور المجتمعي للجامعة من خلال تعظيم فرص استفادة المجتمع من الموارد التكنولوجية المتاحة للجامعة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية العنصر البشري في تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030م، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد مؤهل تكنولوجياً. وتتمثل أهم محاور التدريب فيما يلي: الروبوتات والانظمة المدمجة؛ وتطوير الويب؛ والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ والشبكات والأمن السيبراني؛ والفنون الرقمية؛ ومسار إدارة الأعمال وتخطيط الموارد المؤسسية؛ ومهارات التواصل والعرض؛ وإدارة الوقت؛ وبناء الفريق؛ والأخلاقيات والسلوكيات؛ ومهارات التخطيط والقيادة؛ والتفكير الابداعي؛ والتوعية البيئية؛ والتنمية المستدامة؛ وريادة الأعمال؛ والعمل الحر.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم الطحان مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، إلى أنه قد تم تنظيم هذه المبادرات بكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية الحاسبات والمعلومات، وقد تم تنفيذ مبادرة أشبال مصر الرقمية بالتعاون مع مركز الخدمة العامة بالجامعة بدءاً من 9/ 2/2024م، وبلغ عدد المتدربين (445) متدربا من المرحلتين الإعدادية والثانوية، كما تم تنفيذ مبادرة رواد مصر الرقمية بمركز الخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ بدءاً من 28/ 6/2024م، وبلغ عدد المتدربين (56) متدربا من طلبة الجامعات والخريجين.



تفقد رئيس الجامعة للمبادرات



رئيس الجامعة مع الأطفال