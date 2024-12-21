ذا صن: مخاوف من هجوم "مقلد" فى المملكة المتحدة بعد حادث الدهس فى ألمانيا

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن هناك مخاوف متزايدة من هجوم "مقلد" فى المملكة المتحدة على غرار هجوم الدهس فى ألمانيا، حيث حذرت الشرطة من أن الأسواق ومراكز التسوق والحفلات الموسيقية قد تكون كلها عرضة للخطر.

وحث خبير مكافحة الإرهاب الجمهور على الإبلاغ عن أي مشتبه بهم في أعقاب الأحداث التي وقعت في ماجديبورج الليلة الماضية - والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ما يصل إلى 80 شخصًا.

واعتقلت الشرطة الألمانية منذ ذلك الحين طبيبًا في الخمسينيات من عمره.

وفي حديثه لـGB News، قال كريس فيليبس، الرئيس السابق لمكتب مكافحة الإرهاب الأمني ​​في المملكة المتحدة: "من المثير للقلق أن يحدث هذا وما يقلقنا هو التقليد وقد يكون لدينا آخر . إذا رأيت شيئًا، فأبلغ عن سلوك مريب، هذه نصيحة قدمتها الشرطة هذا الأسبوع. أو الأفضل من ذلك، أبلغ عن الأشخاص الذين ربما يخرجون عن المسار."

ومع ذلك، أضاف أن التحذير الشامل ضد أسواق الكريسماس يعني أن "الإرهابيين انتصروا".

ويأتي ذلك بعد أن صرح متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة سكاي نيوز أن الوزارة "تراقب الوضع عن كثب".

أصدرت شرطة هامبشاير أيضًا بيانًا على X هذا الصباح في أعقاب الحادث.

وجاء في البيان: "هل ستذهب للتسوق في اللحظة الأخيرة لعيد الميلاد هذا الأسبوع؟ دعونا نحافظ على سلامة بعضنا البعض. إذا رأيت شيئًا لا تشعر به على ما يرام، فثق في غرائزك وأبلغ عنه".

وتم تحذير البريطانيين من احتمال وقوع هجمات على أسواق الكريسماس أمس، قبل وقوع الأحداث في ألمانيا.

وقالت الشرطة من شرطة مكافحة الإرهاب، إن أسواق الكريسماس ومراكز التسوق والحفلات الموسيقية والعروض يمكن أن تكون كلها أهدافًا.

وأضاف نائب مساعد المفوض جون سافيل: "الجمهور هو عيوننا وآذاننا. "بدون الدعم العام واليقظة، فإن ذلك يجعل عملنا أكثر صعوبة.

وأضاف "إن ما يشغلنا هو الأماكن العامة والأماكن المزدحمة والضعف الطبيعي الذي قد تتعرض له لأسباب واضحة، الأماكن التي يتواجد فيها العديد من الناس، السياح والمتسوقون والسكان المحليون والأشخاص القادمون إلى العمل. ما نريد القيام به هو التأكد من أننا ننقل رسائل إلى أفراد الجمهور ليكونوا يقظين."

ومن بين القتلى في الهجوم الليلة الماضية طفل صغير.