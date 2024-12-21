جداول امتحانات نصف العام 2025 فى 3 محافظات.. تعرف على مواعيد الاختبارات

المحافظات - محمد حسين - صبرى غانم - محمود مقبول

يستعد الطلاب وأولياء الأمور لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث تقوم المديريات التعليمية حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على جداول الامتحانات الخاصة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في المواد الأساسية اعتبارًا من 11 يناير وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وفقًا للجداول التي تعتمدها كل مديرية تعليمية، كما ستجرى اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، مثل الأنشطة ومواد المستوى الرفيع، قبل الموعد المحدد لامتحانات المواد الأساسية.

وفي هذا الإطار، أعلنت بعض المديريات التعليمية عن جداول الامتحانات الخاصة بها، وتحرص المديريات على تنظيم جدول الامتحانات بما يحقق التوازن بين المواد الدراسية، مع الالتزام بتوجيهات الوزارة لضمان سير الاختبارات بسلاسة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" جداول الامتحانات فى عدد من المحافظات التي تم اعتمادها حتى الآن:



جداول امتحانات النقل والشهادات المحلية بشمال سيناء للفصل الدراسى الأول

فى شمال سيناء، أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن مواعيد امتحانات النقل والشهادات المحلية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، التي تشرف عليها المديرية وتنظمها في مختلف مدارس المحافظة، حيث أُعلن عن تفاصيل مواعيد الامتحانات لكل من المراحل التعليمية المختلفة، والتي تبدأ من منتصف يناير المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

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جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2024-2025 بالإسماعيلية

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية.

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مواعيد امتحانات نصف العام للمعاهد الأزهرية بسوهاج

وفى سوهاج ، أعلنت المنطقة الأزهرية جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024/ 2025 للنقل والشهادات الأزهرية العامة: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية بشعبتيها (الأدبي والعلمي)، والبعوث الإسلامية بشعبتيها (الأدبي والعلمي)، والقراءات، بخلاف امتحانات البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية والتي كانت قد اعتمدتها الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.