جامعة سوهاج تشارك بـ7 مشاريع طلابية و450 قطعة فنية في معرض "تراثنا"

سوهاج – محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، جناح الجامعة فى معرض "تراثنا"، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. ويشارك فى المعرض مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، إلى جانب عدد كبير من العارضين من مصر والدول العربية.

وأشاد الدكتور النعمانى بأهمية المعرض الذى يولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع هذا القطاع فى أولوياتها، لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمى. وأضاف أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتسويق هذه المشروعات، بالإضافة إلى الترويج للعديد من المنتجات التراثية المتميزة.

وخلال تفقده لجناح الجامعة، عبر الدكتور النعمانى عن إعجابه بما شاهده من إبداعات فنية يدوية ومشروعات طلابية متميزة. وأثنى بشكل خاص على مشاركة الطالبة صابرين رمضان، من ذوى الإعاقة الحركية، التى شاركت بمشروع تصنيع الميداليات والكوفيات. وأكد النعمانى أن صابرين استطاعت تحويل إعاقتها إلى طاقة إيجابية وإبداع، مما يعكس قدراتها الفنية المتميزة.

من جانبها، قالت الدكتورة ريهام محمد على، مدير مركز الحرف التراثية بالجامعة، أن المعروضات التى تضمنها جناح الجامعة بلغت 450 قطعة فنية متنوعة بين منتجات يدوية وفنية، وتتميز بها محافظة سوهاج، مثل مشغولات الكورشيه، الشنط والحقائب، قطع فنية بخامة الريزين، ومشغولات الحلى باستخدام الأحجار. وأضافت أن المعروضات تضمنت أيضًا العديد من المشغولات الدالة على الهوية الصعيدية بصفة عامة، والهوية السوهاجية بصفة خاصة.

كما تم عرض 7 مشاريع طلابية تناولت تطوير الحرف التقليدية مثل التلى، المنسج، الإيتامين، الإكسسوارات، والخرز، وهو ما يعكس اهتمام الجامعة بتطوير المهارات الحرفية لدى الطلاب وربطهم بالتراث الثقافى المحلى.



رئيس الجامعة بالمعرض اليوم



رئيس الجامعة بمعرض تراثنا



رئيس الجامعة مع ذوى الهمم



صورة تذكارية بالمعرض