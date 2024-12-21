جامعة الزقازيق توجه قافلة طبية توعوية شاملة لقرية العلاقمة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت جامعة الزقازيق اليوم، قافلة طبية توعوية شاملة لقرية العلاقة بمركز ههيا بالشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رافق القافلة أطباء وأساتذة بكلية الطب البشري تحت رعاية الدمتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم الكشف على 510 حالات فى العديد من التخصصات الطبية هي ( باطنة، وكبد، والجهاز الهضمي، وقلب وصدر، وعظام، وروماتيزم، وجلدية، وأطفال، وأنف وأذن، وأورام، وطب الأسرة ).

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي، بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة»، مؤكدًا أن الجامعة تواصل جهودها في دعم القرى والمناطق الريفية من خلال إرسال قوافل تنموية شاملة تضم تخصصات متعددة لتحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية في مجال التنمية البشرية.

من جانبها، أشارت الدكتور جيهان يسري إلي ما قدمته القافلة من برامج وندوات في عدة مجالات، حيث عقد أطباء طب الأسرة ندوة توعوية عن طرق تنظيم الأسرة والوسائل المناسبة لكل سيدة، كما قامت سيارة تنظيم الأسرة والفريق الطبي المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة لهم بالمجان ، وقامت وحدة المرأة الآمنة بالجامعة بعقد ندوة عن المشورة الواجبة للشباب المقبل على الزواج.

وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن كلية التربية النوعية عقدت ندوة توعوية عن كيفية العناية بملابس التريكو والكروشيه، كما عقد أساتذة من كلية الحقوق ندوة توعوية عن خطورة الزواج المبكر وأخطاره القانونية وكيفية التعامل مع الجريمة الإلكترونية من الناحية القانونية، كما قامت كلية الحاسبات بالمرور على معمل الكمبيوتر في إحدى المدارس وفحص أجهزة الكمبيوتر وإصلاحها، وتنزيل برامج للأجهزة وتنزيل البرامج اللازمة.

وعقد أساتذة كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة عن كيفية إنشاء مشروع ناجح والعوامل التي تؤثر على فشل المشروع، كما عقدت مديرية الأوقاف ندوة توعوية عن رأي الدين في المغالاة في أمور الزواج وعدم الإقدام على الزواج خوفا من التكاليف، بينما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط وتوجيه المرضى للعيادات المخصصة لهم ، وقام أطباء الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج لهم بالمجان.

جدير بالذكر أن أعمال القافلة نظمت من خلال محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط استحسان ورضا، وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.