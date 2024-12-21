تنفيذ اللقاء الثالث من رواق الأزهر بمراكز شباب أسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

عقدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم، اللقاء الثالث من رواق الأزهر، بمراكز الشباب بالمحافظة، بناء على مبادرة رئيس الجمهورية بداية لبناء الإنسان المصرى وبناء على بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ووزارة الشباب والرياضة.

حيث تم تنفيذ اللقاء الثالث من رواق الأزهر، اليوم السبت، ودار اللقاء عن آداب المسجد وحب العبادة قام بإلقاء المحاضرات نخبة من رجال الأزهر والأوقاف، وشهدت الفعاليات، إقبالا كبيرا وخاصة بمركز شباب سلوا بحري، حيث نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع إدارات الشباب، برنامج رواق الازهر للطفل والاسرة بالتعاون مع الازهر الشريف، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان حنفى رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر، أن رواق الأزهر للطفل والأسرة بمراكز الشباب، يأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، ويهدف الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة عند النشء الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء بحضور كوكبة من علماء الأزهر.



اقبالا-كبيرا-بمركز-شباب-سلوا-بحري



تنفيذ-اللقاء-الثالث-من-رواق-الأزهر



حضور-كثيف-من-رواد-مراكز-الشباب



رواق-الازهر-بمراكز-الشباب-بأسوان