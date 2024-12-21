اليوم السابع: الرئيس السيسى يتابع اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين لكلية الشرطة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يتابع اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

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