الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده خلال عملية أمنية شمال غربي البلاد

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أكد الجيش الباكستاني، مقتل أحد جنوده في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة من المسلحين خلال عملية أمنية في مقاطعة "خيبر" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.



وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية، اليوم /السبت/ - بأن أربعة مسلحين لقوا حتفهم أيضا خلال العملية الأمنية التي تم شنها عقب محاولة مجموعة من المسلحين التسلل إلى باكستان عبر الحدود مع أفغانستان، مشيرة إلى أنه تم إحباط هذه المحاولة.



من جانبه .. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" عن حزنه العميق إزاء مقتل أحد جنود الجيش، وقدم التعازي لعائلته .. كما أشاد بقوات الأمن لتحركها السريع في القضاء على المسلحين الأربعة.



وأكد شريف مجددا التزام الحكومة بالقضاء على الإرهاب في باكستان.



وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".