استشهاد طفل فلسطينى بانفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال شرق بيت لحم

وكالات

استشهد طفل فلسطيني، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الرشايدة، شرق بيت لحم

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في منطقة الرشايدة.