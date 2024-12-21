اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار تشيدو فى موزمبيق إلى 73 قتيلا

السبت، 21 ديسمبر 2024 11:38 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار تشيدو فى موزمبيق إلى 73 قتيلا آثار إعصار تشيدو
ريهام عبد الله

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أعلنت السلطات الحكومية في موزمبيق، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإعصار الاستوائي تشيدو إلى 73 شخصا في مقاطعات كابو ديلجادو ونامبولا ونياسا، بعد الإعلان عن 28 حالة وفاة إضافية أمس الجمعة، وكشفت إصابة 543 شخصا.

وقعت معظم الوفيات في مناطق أنكوابي وميكوفي وبالاما وموكيمبوا دا برايا في كابو ديلجادو، بسبب تآكل التربة وانهيار الجدران، وأفاد المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها أن شخصًا واحدًا لا يزال في عداد المفقودين، وأن جهود البحث مستمرة.

وأثرت الأحوال الجوية القاسية على 329,510 شخصًا يمثلون 65,282 أسرة، وتسببت في تدمير 39,133 منزلًا بالكامل، وتضرر 13,343 منزلًا آخر جزئيًا، وفقا لموقع "كلوب أوف موزمبيق".

كما ألحق الإعصار أضرارًا بـ 49 وحدة رعاية صحية، و25 مكانًا للعبادة، و34 مبنى عامًا، و561 فصلًا دراسيًا، و139 مدرسة، و443 مدرسًا، و55,461 طالبًا، بالإضافة إلى ذلك، تأثر 11 برج اتصالات و10 أنظمة لتوزيع المياه.

وأفادت الهيئة أيضًا عن نفوق 1302 حيوانًا يضم مواشى وطيور، كما تضرر 454 قاربا و136 من أدوات الصيد و116 منطقة زراعية.

فيما قدمت رئيسة المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها، لويزا ميكي تقريرا إلى الحكومة، يوضح الوضع الحالي للمتضررين ويوضح الأشياء المطلوبة بشكل عاجل لمساعدة الضحايا على العودة إلى الحياة الطبيعية.







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