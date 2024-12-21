إعلام عين شمس تشارك بمهرجان الاكتفاء الذاتى للتمثيل المسرحي.. صور

كتبت: سارة وائل

شاركت كلية الإعلام جامعة عين شمس بمهرجان الاكتفاء الذاتى للتمثيل المسرحي (الذاتي) بعرض " في بيتنا فأر" من تأليف سيد فؤاد الحناري وإخراج عمرو حامد، بمسرح كلية البنات، جاء ذلك برئاسة دكتور هبة شاهين عميدة الكلية ودكتور سلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية دكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وكانت نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة بعنوان "مستقبل الصحافة في ظل التحديات التكنولوجية والتشريعية وسبل تطوير العمل الصحفي"، وذلك في إطار الموسم الثقافي والفني للكلية للعام الجامعى 2024/ 2025، حاضر الندوة خالد البلشي نقيب الصحفيين.

وفي بداية الندوة رحبت دكتور هبة شاهين بنقيب الصحفيين، موضحة دور نقابة الصحفيين فى إرساء دعائم العمل الصحفى على مدار أكثر من ثمانين عاما، بوصف النقابة رمزا عريقا للعمل الصحفى المصرى منذ تأسيسها عام 1941، وأكدت دور مهنة الصحافة كقوة ناعمة تعتمد عليها الدولة المصرية لتعزيز الوعي ودعم القضايا الوطنية.



جانب من المسرحية



جانب من العرض



اثناء عرض المسرحية

جانب من الحضور