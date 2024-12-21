إعلام عبرى: اعتراض مسيرة معادية تسللت إلى منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل

محمد جمال

قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم اعتراض مسيرة معادية تسللت إلى منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل، وأكد جيش الاحتلال أنه ربما تكون المسيرة تابعة للحوثيين.

وتسبب صاروخ صوبه الحوثيون باتجاه وسط إسرائيل فى حالة من الرعب فى الداخل الإسرائيلى، حيث خلف الهجوم 30 مصابًا، وتستعد جماعة الحوثي في اليمن لأي رد محتمل من إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته على وسط إسرائيل، ووفق إعلام عبرى قد وصل إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على إسرائيل أكثر من 200 صاروخ ونحو 170 طائرة مسيرة منذ بداية الهجمات فى نوفمبر 2023، دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، السبت، أن "صاروخا" أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.