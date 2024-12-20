6 ملفات تواجه الرئيس الجديد للشركة القابضة للتشييد والتعمير.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتكليف عصام عبد الفتاح محمد للقيام بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير مع قيامه بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

ويواجه الرئيس ‏الجديد للشركة القابضة العديد من الملفات، أهمها ملف استكمال المشروعات المتعثرة والتي تأخر تنفيذها لدى بعض شركات المقاولات والذي ترتب على ذلك مضاعفة تكلفة تنفيذها عشرات الأضعاف، وكذلك سرعة الانتهاء من المشروعات القائمة حتى لا تتأخر ولا تتعرض لغرامات تأخير، وضعف الموارد المالية لبعض الشركات وتراجع أرباح بعض الشركات وتحقيق بعض الشركات لخسائر؛ مما ينذر بتفعيل وتطبيق القانون عليها وهذا الأمر يستدعي التحرك لإعادة الشركات إلى حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وكذلك الحصول على حجم عمل مناسب خاصة مشروعات الخليج ،أو في ليبيا لضمان تدفق موارد مالية إلى الشركات وتحسين المؤشرات المالية، وهيكلة العاملين في أغلب الشركات خاصة الشركات المقاولات العامة التابعة للقابضة ،وتسوية الحالات الوظيفية وتثبيت العمالة المؤقتة.

و‏تسوية مديونيات الشركات لصالح الشركة القابضة وتسوية مديونيات الشركات التابعة لصالح البنوك والموردين والمقاولين والضرائب والتأمينات وعدد من الجهات الأخرى .

يشار أن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحسين أداء الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة، وتحقيق أقصى استفادة منالأصول والإمكانات المتاحة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وحوكمة الإجراءات ومعايير الجودة والاستدامة، والمتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.