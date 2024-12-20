مصانع دعمتها المبادرة الوطنية ابدأ.. تعرف عليها "فيديو"

كتبت : أماني سمير

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " فيديو عن أحد المصانع التي دعمتها المبادرة الوطنية مؤخرا ، بإسم الشركة الدولية لصناعة السيراميك (سيراميكا روندي) بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف .

يعتمد المصنع على أحدث التقنيات العالمية لإنتاج السيراميك بجودة عالية ، مما يُساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ، إلى جانب تصدير منتجاته إلى العديد من الدول الأفريقية والعربية وأوروبا ، مما يُعزز بذلك مكانة مصر الريادية في صناعة السيراميك .

يذكر أن المبادرة الوطنية " ابدأ " تقدم الدعم للمصنعين بأشكال عدة ، وتحت شعار " ابدأ مشروعك في مصر "، حيث تقدم المبادرة الوطنية "ابدأ " من خلال الموقع الرسمي لها حزمة تسهيلات للمستثمرين بالإضافة إلي بعض الحوافز التي تضمن إستثمارات ناجحة بعائدات مرتفعة، بالإضافة إلى النظرة الإيجابية لنمو الاقتصادي المصري.

كما تقدم مبادرة "ابدأ" مساراً سريعاً للمستثمرين لإطلاق مشاريعهم، بدءاً من التواصل والتكامل مع جميع الجهات المعنية لإصدار التراخيص، ومروراً بتوفير الأراضي والوحدات الصناعية المطلوبة، وحتى إنشاء المشروع وتطويره مما يجعل ذلك عاملاً مهماً في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.