عودة الارتفاع عالميًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 فى الصاغة

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 في مصر من عيار21، بعد عودة الارتفاع في سعر الذهب العالمي، مما أثر على عيار 21 اليوم بالأسواق ليتحرك 20 جنيهًا مع توقعات جديدة لحركة سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4297 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3760 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات أمس وذلك في ظل عمليات جني الأرباح بعد الانخفاض الكبير الذي سجله يوم أمس وتسجيله أدنى مستوى منذ شهر بعد إشارة البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم.

عاد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله يوم أمس بسبب انهيار سعر الذهب العالمي، ويجد سعر الذهب المحلي اليوم المزيد من الدعم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته.

قوة زخم الهبوط على سعر الذهب العالمي يوم أمس دفعته إلى كسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل بالإضافة إلى كسر المتوسط المتحرك 50 يوم ليبدأ الذهب رحلة الهبوط مروراً بالمستوى 2600 دولار للأونصة الذي يعد المستوى التصحيحي 38.2%. والآن يحاول السعر التعافي من جديد ومحو جميع الخسائر السابقة، ولكنه سيواجه مقاومة قوية عند منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة.