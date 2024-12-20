اليوم السابع
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سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 20-12-2024 بالبنوك المصرية بمنتصف التعاملات

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 01:55 م
سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 20-12-2024 بالبنوك المصرية بمنتصف التعاملات الريال القطري
كتبت مروة الغول

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 20-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.89جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.98جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.00جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

13جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

13.09جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.







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سعر الريال القطرى

الريال القطرى

سعر الريال القطرى اليوم

الريال القطرى اليوم






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