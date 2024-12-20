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سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 20-12 -2024

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 01:15 ص
سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 20-12 -2024 الدينار الكويتى -أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-12-2024، بالبنوك المصرية،  مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و 165.2 جنيه للبيع . 

يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 20 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك .


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الخميس 20 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء
165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
164.7 جنيه للشراء
165.4 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 20 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه
165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.5 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع







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