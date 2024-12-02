وزير الزراعة: منع الصرف الورقى للأسمدة المدعمة.. والتوزيع بكارت الفلاح

كتبت أسماء نصار

أعلن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد خريطة سمادية لكل الأراضى الزراعية في مصر حاليا، بهدف الوصول إلى أفضل إنتاجية، وتطوير منظومة الإرشاد زراعى، للحصول علي خدمة إرشادية جيدة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 14 محافظة حاليا.

وأضاف أنه تم التوجيه والتشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة، وضرورة التوزيع بإستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها، لافتًا إلى أنه يجرى حاليا تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات والضرب بيد من حديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها تتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة ” لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.