وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية خط أحمر بالنسبة لمصر

أحمد جمعة- هناء أبو العز

أكد بدر عيد العاطي، وزيرة الخارجية والهجرة، أن تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأهالي خط أحمر بالنسبة لمصر ولن تقبل به، مشددا على أن القاهرة ستظل دوما علي موقفها الداعم لصمود الشعب الفلسطيني، وترفض أي محاولات لتصفيه القضية سواء بالتهجير الطوعي أو القصري.

وقال خلال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم غزة، إن تسويه المظلمة الفلسطينية، جوهر الاستقرار في المنطقة ولا مناص من تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبا كافة الدول والمنظمات للعمل علي إعلان مساهمتها وتوفير كل الدعم، وحشد كل الموارد لتوفير المساعدات إلي غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكين فلسطينيي من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

كما أكد عبد العاطي أن أوهام وغطرسة القوي المحتلة، لن تحقق الأمن والاستقرار لا إلى إسرائيل ولا المنطقة ولابد من المحاسبة، وتمكين السلطة من القيام بواجباتها في قطاع غزة .

وأفاد باستضافة وفود فلسطينية من حركتي فتح وحماس لمناقشة إدارة الأوضاع في قطاع غزة، وتنفيذ مشروعات التعافي المشترك، وتمكين السلطة الفلسطينية بشكل كامل بعد انهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هناك خارطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية، وما ينقصنا هو الإرادة السياسية من أجل حل الدولتين.

وعن الأوضاع في سوريا، أشار وزير الخارجية إلى أن هناك اتصالات مكثفة تجريها مصر مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية، بهدف احتواء النزاع في سوريا، وتجنيب سوريا أي مخاطر تهدد المواطنين الأبرياء وتوفير الحماية الكاملة لهم.