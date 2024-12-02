وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر ولن تقبله تحت أي ظرف

كتب محمد عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر ولن تقبله تحت أي ظرف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي فى مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية لغزة: "أوهام وغطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الاستقرار بالمنطقة".

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

ويأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.