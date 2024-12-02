وزارة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع "جهار" لاعتماد منشآت الرعاية الأساسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار)، لاعتماد منشآت الرعاية الأولية، فى إطار التزام وزارة الصحة والسكان بتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان تقديمها وفقًا لأعلى المعايير.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ووقعه الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة نانسى عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسى ويضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، حيث تأتى أهمية تطبيق معايير جودة منشآت الرعاية الأولية من كونها تمثل الخط الأول لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وهى البوابة الأساسية للنظام الصحى.

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن تطبيق معايير الاعتماد يسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية، من خلال الالتزام بمعايير واضحة تضمن سلامة وفعالية الخدمات، مما يعزز ثقة المواطنين فى النظام الصحى، موضحًا أن هذه الخطوة تدعم تحقيق الاستدامة فى الأداء الصحى، وتجعل المنشآت مؤهلة لتقديم خدماتها بما يضمن تكاملها مع باقى مكونات النظام الصحى.

وتابع "قنديل" أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية مصر 2030 التى تركز على تطوير النظام الصحى من خلال تحسين كفاءة العمل داخل المنشآت الصحية ورفع مستوى تجربة المرضى، كما يضمن الاعتماد تعزيز الرقابة المستمرة على جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم فى بناء نظام صحى مستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامتهم.

وأكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن طب الأسرة هو الركيزة الأساسية فى تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لجميع المواطنين، حيث يعتبر طبيب الأسرة الخط الأمامى فى تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن الدور الأساسى لوحدات ومراكز الرعاية الأولية فى تقديم رعاية صحية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإدارة الأمراض المزمنة من خلال متابعة دورية وشاملة.

وأضاف طه أن الدولة ملتزمة بتوسيع شبكة طب الأسرة لتغطية كافة المناطق، مؤكدًا أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على صحة المواطن باعتبارها أولوية وطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات الصحية، كما أشار إلى دور قطاع الرعاية الأساسية فى تقليل العبء على المستشفيات عبر توفير ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية الأولية فى إطار المنظومة الجديدة، مما يقلل من الحاجة إلى التخصصات الأعلى إلا عند الضرورة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أهمية البروتوكول والذى يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الصحية فى منشآت الرعاية الأولية، التى تُعد الخط الأول فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سيمكن القطاع من رفع كفاءة المنشآت وتحقيق معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة. وأوضحت أن تطبيق معايير الاعتماد هو استثمار فى صحة المواطن المصرى، ويعزز قدرة النظام الصحى على مواجهة التحديات وضمان استدامة الأداء.

وأوضحت الدكتورة رشا خضر، أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يشمل خطة عمل واضحة لتنفيذ زيارات دعم فنى مشتركة لتحليل الفجوات فى الأداء، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى منشآت الرعاية الأولية، وإعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز ومتابعة تنفيذ معايير الاعتماد بالإضافة إلى اعتماد منشآت الرعاية الأولية، ويأتى هذا البروتوكول كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحى وضمان تحقيق التحسين المستمر فى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.