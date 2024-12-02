اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة لتجنب نزيف اللثة.. إنفوجراف

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:27 ص
وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة لتجنب نزيف اللثة.. إنفوجراف انفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان، سلسلة من الإرشادات الهامة لتجنب الإصابة بنزيف اللثة حيث تضمنت النقاط التالية:-

- غسل أسنانك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة بعد كل وجبة.

- استخدم خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل.

- قم بزيارة طبيب أسنانك مرة كل ستة أشهر على الأقل لإزالة طبقة البلاك التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفرشاة.

- تمضمض بماء دافئ وملح.

- تجنب تناول المأكولات عالية الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة البلاك على الأسنان.

- تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وذلك لتقوية أنسجة اللثة مثل: التفاح والجزر والخبز الأسمر.

- تجنب التدخين.

- إذا كان طقم أسنانك ضيقًا توجه إلى طبيب الأسنان فورًا لمعالجة هذه المشكلة.

انفوجراف
انفوجراف

 

 







وزارة الصحة

الاسنان

المأكولات عالية الكربوهيدرات

البلاك

انسجة الللثة

خيط الاسنان

فرش الاسنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة