وزارة الزراعة تعلن انخفاض أسعار المواشى الحية بعد استقرار ثمن الأعلاف

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أسعار المواشى الحية انخفضت من 160 جنيهاً لكيلو القايم إلى 140 جنيهاً خلال هذه الفترة بسبب استقرار أسعار الأعلاف منذ 6 أشهر، وهو ما انعكس ايجابياً على أسعار اللحوم ، مشيراً إلى أن دورة اللحوم بالنسبة للأعلاف تأخذ 6 أشهر بخلاف ذلك بالنسبة للدواجن.

وسجلت أسعار اللحوم البلدى بين 350 – 400 جنيه للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان إلى آخر حسب المنطقة ، وكباب الحلة 450 جنيهاً، واللحوم الجملى ما بين 300 إلى 350 جنيهاً، والريش الضأن من 380 إلى 420 جنيهاً للكيلو، والمفروم البلدى من 240 إلى 300 جنيه، والسجق البلدى بـ 300 جنيه.

جدير بالذكر، أنه تم تمويل تمويل مشروعات للثروة الحيوانية بأكثر من 8 مليارات جنيه مصري، استفاد منها 44 ألف مستفيد، ويشمل تربية وتسمين 510 ألف رأس ماشية بهدف زيادة إنتاج اللحوم والألبان، حيث لا يقتصر دور الوزارة على التمويل فقط، بل يتعداه إلى تقديم الخدمات البيطرية، والتعاون مع مديريات الزراعة، لمتابعة المستفيدين وحل المشكلات الميدانية، علاوة على إطلاق مشروع إنشاء مراكز لتجميع الألبان المتطورة كأحد المشاريع المهمة، والتي تهدف إلى رفع جودة الألبان وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة.