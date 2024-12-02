وزارة الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم فى المنافذ لـ280 جنيها

كتبت أسماء نصار

أعلنت المهندسة منال إبراهيم، مسئول المنافذ في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن انخفاض أسعار اللحوم في منافذ الوزارة من 300 جنيه إلى 280 جنيهاً، مشيرة إلى أن الأسعار سوف تشهد مزيداً من التراجع خلال الفترة القادمة.

وشهدت أسعار المواشى الحية انخفاضا من 160 جنيهاً لكيلو القايم إلى 140 جنيهاً خلال هذه الفترة بسبب استقرار أسعار الأعلاف منذ 6 أشهر، وهو ما انعكس ايجابياً على أسعار اللحوم ، مشيراً إلى أن دورة اللحوم بالنسبة للأعلاف تأخذ 6 أشهر بخلاف ذلك بالنسبة للدواجن.

جدير بالذكر، أنه تم تمويل تمويل مشروعات للثروة الحيوانية بأكثر من 8 مليارات جنيه مصري، استفاد منها 44 ألف مستفيد، ويشمل تربية وتسمين 510 ألف رأس ماشية بهدف زيادة إنتاج اللحوم والألبان، حيث لا يقتصر دور الوزارة على التمويل فقط، بل يتعداه إلى تقديم الخدمات البيطرية، والتعاون مع مديريات الزراعة، لمتابعة المستفيدين وحل المشكلات الميدانية، علاوة على إطلاق مشروع إنشاء مراكز لتجميع الألبان المتطورة كأحد المشاريع المهمة، والتي تهدف إلى رفع جودة الألبان وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة.

