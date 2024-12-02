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هيئة التأمينات تتيح لأصحاب العمل تقديم استمارات تعديل أجور العاملين إلكترونيا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 01:00 م
هيئة التأمينات تتيح لأصحاب العمل تقديم استمارات تعديل أجور العاملين إلكترونيا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خدمة لأصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكترونى " أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميمورى " تحتوى على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها اعتباراُ من 1/1/2025 .

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025، مما يترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.







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