اليوم السابع
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مفتى الجمهورية: تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمى للإفتاء

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 12:06 م
مفتى الجمهورية: تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمى للإفتاء الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، إن خطة دار الإفتاء فى الفترة القادمة تعمل على غزو الفضاء الإلكترونى باعتباره لغة العصر، كما أن الدار تمتلك التجهيزات اللازمة، كما أن الدار تعتبر مؤسسة وطنية مصرية وتعمل على التعاون مع جميع المؤسسات بمختلف تخصصاتها، فلم يعد مؤسسة بمفردها تقديم دورها على الوجه الأكمل بل يجب التعاون والتكاتف بين جميع المؤسسات فلا يمكن أن تعمل مؤسسة بمعزل عن باقى مؤسسات الدولة.

وأضاف خلال لقائه بعدد من الصحفيين بدار الإفتاء، أن الدار تسعى خلال الفترة القادمة التوسع فى الانتشار بالمحافظات فهى تمتلك 27 مقرا بالمحافظات، لافتا إلى أنه سيتم تعميم مركز سلام التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، والذى يعمل على محاربة الفكر المتطرف لما يملكه من أدوات لذلك.

وتابع: الدار ستعقد ندوة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، قريبا بمناسبة اليوم العالمى للإفتاء.

مؤتمر دار الإفتاء (1)
مؤتمر دار الإفتاء 
 
مؤتمر دار الإفتاء (2)
المؤتمر الصجفي لدار الإفتاء 

 

مؤتمر دار الإفتاء (3)
جانب من مؤتمر دار الإفتاء 

 

مؤتمر دار الإفتاء (4)
جانب من المؤتمر

 

مؤتمر دار الإفتاء (5)
الصحفيون المشاركون فى المؤتمر

 

مؤتمر دار الإفتاء (6)
مؤتمر دار الإفتاء

 

مؤتمر دار الإفتاء (8)
مفتى الجمهورية خلال المؤتمر

 

مؤتمر دار الإفتاء (9)
مؤتمر دار الإفتاء 

 

مؤتمر دار الإفتاء (10)
 

 

مؤتمر دار الإفتاء (11)
الدكتور نظير محمد مفتى الجمهورية

 

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مؤتمر دار الإفتاء (13)
 
مؤتمر دار الإفتاء (14)
 
مؤتمر دار الإفتاء (15)
 
مؤتمر دار الإفتاء (16)
 
مؤتمر دار الإفتاء (17)
 
مؤتمر دار الإفتاء (18)
 
مؤتمر دار الإفتاء (19)
 
مؤتمر دار الإفتاء (20)
 
مؤتمر دار الإفتاء (21)
 






دار الافتاء

السيسى

هيئات الافتاء بالعالم

اليوم العالمى للافتاء



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