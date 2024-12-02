مسئولة باكستانية تشيد بجهود الرئيس السيسى فى تقديم الدعم لغزة

(أ ش أ)

أشادت السكرتير البرلمانى للشؤون الخارجية الباكستانية شيزرا منساب على خان خارال بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقديم الدعم والمساندة لغزة وللقضية الفلسطينية.

وأعربت السكرتير البرلماني - في تصريحات لها اليوم الإثنين، على هامش مشاركتها في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - عن تقديرها لدور مصر في تنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت تحتاج فيه غزة لكل أشكال الدعم والمساندة، خاصة بعد مرور أكثر من عام على الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها القطاع.

وأضافت أن شعوب العالم أجمع أصبحت على قناعة تامة بأن هذه المعاناة يجب أن تتوقف، ومن ثم فإن مبادرة مصر بالدعوة لعقد هذا المؤتمر جاءت في التوقيت المناسب، وذلك بهدف مساعدة سكان غزة خاصةً النساء والأطفال لمواجهة التدمير الإسرائيلي الممنهج للمدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع بشدة.

وأكدت أن دعم ومساندة غزة والقضية الفلسطينية تعد من ثوابت السياسة الخارجية الباكستانية، وأن بلادها أرسلت العديد من المساعدات الإغاثية لغزة، كما استضافت عددا من الطلاب الفلسطينيين من دارسي الطب لإكمال دراستهم في باكستان.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق والتعاون مع مصر فإن بلادها ترغب في إرسال مزيد من المساعدات لغزة، ومن ثم فإن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لأنه يهدف لإيقاظ ضمير المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمواطني غزة ومساعدتهم في إعادة تنظيم حياتهم وإعادة إعمار ما تم تدميره من منازل ومستشفيات ومدارس وبنية تحتية، ووجهت الشكر لمصر مجددا على تنظيم هذا المؤتمر.