مسؤول أوروبى: مؤتمر القاهرة فرصة من أجل الضغط لوقف إطلاق النار بغزة

كتبت: هناء أبو العز

أعرب هانز داس، نائب المدير العام لقسم المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبي، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 44000 فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، مؤكدا على أهمية تقديم كل المساعدات الإنسانية، لدعم قطاع غزة.

وأكد هانز، في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم غزة، أن المؤتمر فرصة للتنسيق مع لاعبين دوليين آخرين، من أجل الضغط لوقف إطلاق النار، وأيضا الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وقال المسئول الأوروبي، إن الاتحاد قدم بالفعل أكثر من 330 مليون يورو، منذ بداية الصراع، لتمويل مختلف الشركاء الإنسانيين العاملين فى غزة، من بينهم وكالة الأونروا، والتي تمثل شريك مهم جدا ولا يمكن تعويضه بالنسبة لنا.

كما أشار إلي أن المساعدات أيضاً شملت تقديم جسور المساعدات الإنسانية الأوروبية، الجوية، حيث تم بالفعل إرسال 60 طائرة محملة بالمواد والمعدات الطبية.

وأكد على التعاون المكثف والمستمر مع الحكومة المصرية لتوفير معدات طبية متخصصة في مصر للمساعدة على رعاية مرضى سكان غزة، مع الاستمرار بعمليات الإخلاء الطبي للمرضي والمصابين إصابات خطيرة، ونقلهم من قطاع غزة ومصر إلي المستشفيات الأوروبية.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي، بمواصلة التمويل لقطاع غزة، لدعم الفلسطينيين خلال العام المقبل علي نفس المستوي.