مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية ينشر عناوين مقرات وحدة "لم الشمل"

كتب لؤى على

حققت وحدة "لم الشمل" التابعة لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنجازا عربيا كبيرا، من خلال فوزها بجائزة التميز الحكومى العربى كأفضل مشروع حكومى عربى فئة التكريم الخاص، حيث تم تكريم فريقها خلال حفل تكريم الفائزين فى الدورة الثالثة من "جائزة التميز الحكومى العربي"، والتى أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف المساهمة فى التطوير الإدارى والتميز المؤسسى الحكومى على المستوى العربى، وتحفيز الفكر القيادى، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة فى الدول العربية.

وأنشأ مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وحدة «لم الشمل» لرأب صدع الأسرة المصرية منذ 6 سنوات، حيث بدأت عملها فى السادس عشر من عام 2018م، لتكون خطوة سباقة فى مجال حل النزاعات الأسرية؛ للحد من زيادة حالات الطلاق، التى أصبحت مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمع، وتعوق طريقه للتقدم.

وللراغبين فى التواصل المباشر مع وحدة «لم الشمل» التواصل عبر:

▪️ الاتصال على هاتف رقم: 19906 من الأحد إلى الخميس فى أوقات العمل الرسمية بسعر المكالمة العادية.

▪️ التسجيل على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط.

▪️زيارة المقر الرئيسى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف، بالدراسة طريق صلاح سالم - القاهرة، من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

▪️كما يمكن زيارة مقرات الوحدة فى المحافظات المختلفة من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرًا أيام العمل الرسمية، وعناوينها هي:

(1) القاهرة المقر الرئيسى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف.

(2) القاهرة مقر مجمع البحوث الإسلامية – الحى السابع – بجوار قطاع المعاهد الازهرية.

(3) القاهرة الحى السادس–معهد الشبينى الإعدادى - أمام البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية بنين.

(4) القاهرة مقر مدينة الشروق مسجد ومجمع الإحسان - الشروق - الحى الأول شرق.

(5) الجيزة منطقة الجيزة الأزهرية - ش ترعة الزمر - العمرانية الغربية - بجوار مستشفى الصدر.

(6) القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية - بنها الجديدة - حى الفلات - بجوار مسجد ناصر.

(7) الشرقية منطقة الشرقية الأزهرية - ش المعهد الدينى – الحسينية الزقازيق – بجوار المعهد الدينى.

(8) المنوفية منطقة المنوفية الأزهرية - شبين الكوم - بجوار مستشفى الجامعة.

(9) الدقهلية منطقة الدقهلية الأزهرية المنصورة- ش الجيش - أمام مصر للطيران.

(10) الغربية منطقة الغربية الأزهرية – ش بريد سيجر «سكة سيجر» أمام مسجد توكل.

(11) البحيرة منطقة البحيرة الأزهرية - ش الجمهورية - دمنهور - بمعهد دمنهور الاعدادى الثانوى بنين.

(12) كفر الشيخ منطقة كفر الشيخ الأزهرية - بجوار مدرسة الزراعة.

(13) الإسكندرية منطقه الإسكندرية الأزهرية - ش فيكتور عمانويل - أمام مستشفى الميرى الجديدة سموحة.

(14) بور سعيد بجوار إدارة بورسعيد التعليمية - شارع عبد السلام عارف - خلف جمعية الشبان المسلمين.

(15) الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية - بجوار مجمع المحاكم.

(16) السويس منطقة السويس الأزهرية - الملاحة - أمام مديرية الشباب والرياضة.

(17) دمياط منطقة دمياط الأزهرية - الأعصر - كورنيش النيل.

(18) مطروح منطقة مطروح الأزهرية - الريفية - ش المطار - أمام مجمع العميد احمد فوزى.

(19) الوادى منطقة الوادى الجديد الأزهرية - الخارجة - امتداد ش جمال عبد الناصر.

(20) الفيوم منطقة الفيوم الأزهرية - ش سعد زغلول بجوار المستشفى العام.

(21) بنى سويف الدور الأرضى بمعهد فتيات بنى سويف الثانوى - ش البوستة متفرع من شارع صلاح سالم.

(22) المنيا بمعهد المنيا الثانوى بنين بجوار المنطقة الأزهرية - ش بور سعيد أمام فندق لوتس.

(23) أسيوط بمنطقة أسيوط الأزهرية - ش محمود رشوان بجوار بريد الخزان.

(24) سوهاج بمنطقة سوهاج الأزهرية - ش التحرير.

(25) قنا ش المحكمة - حى المصالح-ش المحكمة بجوار مستشفى الهلال.

(26) البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر الأزهرية - الغردقة - حفر الباطن - بجوار السجل المدنى.

(27) الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية - ش خالد بن الوليد - بمعهد البنين شارع البحر.

(28) أسوان منطقة أسوان الأزهرية - ش النفق - أمام القومسيون الطبى.

(29) جنوب سيناء منطقة جنوب سيناء الأزهرية - مجمع الأزهر - حى السلام - طور سيناء.

(30) شمال سيناء منطقة شمال سيناء الأزهرية - العريش أمام نُزل الشباب بجوار المحافظة القديمة.

وتعد جائزة "التميز الحكومى العربي"، الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربى فى مجال التطوير والتحسين والتميّز الإدارى، حيث تهدف إلى إحداث حراك عربى جديد فى مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية فى مجال تميّز الأداء الحكومى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة فى المنطقة العربية، من خلال تكريم الكفاءات الحكومية العربية، بما يسهم فى خلق فكر قيادى إيجابى لدى القطاعات الحكومية يسعى لتبنّى التميّز المؤسسى وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.