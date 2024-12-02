مدير «الإغاثة الطبية بغزة»: مؤتمر القاهرة رؤية جديدة لدعم الشعب الفلسطيني

كتب محمد شرقاوى

قال عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن مؤتمر القاهرة الوزاري، على مستوى عالٍ لأكثر من 103 دول ومنظمات دولية شاركت في أعمال هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن الجهود المصرية التي تقوم بها القيادة المصرية لوقف العدوان على قطاع غزة وتأمين الاحتياجات الإنسانية للمواطنين خلال حرب الإبادة التي تشن على قطاع غزة منذ ما يزيد 14 شهرًا.

وأضاف «ياغي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل المشاركين في المؤتمر توقفوا أمام المخاطر والكارثة الإنسانية التي تحيط بقطاع غزة وخاصة شمال القطاع الذي يعاني لحرب إبادة منذ 56 يوما، حيث يمنع الاحتلال دخول الطعام والشراب والأدوية والجرحى يموتون بالشوارع ولا يجدوا من يقوم بإنقاذهم.

وتابع: «أعلنت جمهورية مصر العربية مرة أخرى على لسان وزير خارجيتها الدكتور بدر عبد العاطي موقفها الدائم والثابت في رفضها لكل محاولات وخطط التهجير التي تُخطط لها دولة الاحتلال وأيضا تم الإعلان عن الموقف الداعم للقضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة وأيضا حث وزير الخارجية المصري الحضور على الاستعداد لإدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتفادي الكارثة المحيطة في القطاع».

