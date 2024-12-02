مدارس القاهرة تواصل تقييمات الطلاب بامتحانات شهر نوفمبر

كتب سيد الخلفاوى

تواصل مدارس محافظة القاهرة اختبارات شهر نوفمبر، التى بدأت أمس الأحد، وتشمل تقيمات لـ صفوف النقل (الرابع ،الخامس ،السادس الأبتدائى) ، (الأول و الثانى الاعدادى) ، (الأول و الثانى الثانوى) بجميع مدارس القاهرة، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2024، للمراحل التعليمية الثلاثة ( إبتدائى - إعدادى – ثانوى )، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 دسمبر 2024 حتي يوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

وفى سياق متصل تفقدت الدكتور همت أبو كيلة، وكيل المديرية، مدرستين بإدارة المقطم التعليمية وهم _ تحيا مصر 3 _ الشهيد خضر عبدالله الرسمية للغات، ويرافقها عواطف مهنى، مدير عام إدارة المقطم التعليمية.

وتابعت نسبة الحضور والغياب بالمدارس، كما تابعت سير العملية التعليمية وامتحانات النقل بالمدارس وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلبة للامتحانات وشددت منع اصطحاب الهواتف المحمولة ، وتطييق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس، وأكدت على تطبيق الانضباط المدرسى وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة.