اليوم السابع
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متى يبدأ صوم الميلاد المجيد فى الكنيسة الكاثوليكية؟

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 07:00 ص
متى يبدأ صوم الميلاد المجيد فى الكنيسة الكاثوليكية؟ الكنيسة الكاثوليكية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يبحث الكثير من المواطنين عن موعد احتفالات الكنيسة بـ عيد الميلاد المجيد، حيث تبدأ الكنيسة الكاثوليكية فى مصر صوم عيد الميلاد، يوم 10 ديسمبر ويستمر لمدة 15 يوما، حتى يوم 25 ديسمبر ليلة عيد الميلاد المجيد، وفقا للتقويم الغربى. وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم 25 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يوما حتى 7 يناير.

ويذكر أن صوم الميلاد المجيد يعتبر صوما من الدرجة الثانية، أى تسمح الكنيسة خلال فترة الصوم بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، والذى تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.







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