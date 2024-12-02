رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت إلى جانبنا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى

كتب ـ محمد عبد العظيم

وجه رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأشقاء في مصر، على عقد هذا المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة، بهذا الوقت العصيب، مؤكّدًا تقديره العميق للدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني، على كل الأصعدة السياسية والإنسانية والإغاثية، بما يعزز صموده ويسهم في الحفاظ على حقوقه المشروعة.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تنقله قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وبذلت جهودًا حثيثة مع الأشقاء والأصدقاء لوقف هذا العدوان الغاشم ووقف إطلاق النار.

وتابع رئيس وزراء فلسطين، أنّ مصر كثفت العمل من أجل تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بما في ذلك من خلال المؤسسات الوطنية لجمهورية مصر، وتحديدا الهلال الأحمر المصري، الذي عمل جنبا إلى جنب مع نظيره الفلسطيني، وغيرها من المؤسسات الإنسانية لاستقبال أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى والمحتاجين للرعاية الطبية.