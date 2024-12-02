حصاد الطب 2024.. لقاح فعال بنسبة 96% للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

كتبت فاطمة خليل

شهد عام 2024 عددا من الإنجازات والاكتشافات فى مجال الطب نتعرف عليها من خلال سلسلة "حصاد الطب 2024"، ونجح العلماء فى تطوير لقاح جديد قابل للحقن، يوفر حماية بنسبة 96% ضد فيروس نقص المناعة البشرية بجرعتين فقط سنويًا، متفوقًا على أدوية الوقاية قبل التعرض اليومية عن طريق الفم، بحسب موقع تايمز ناو.

وكشفت التجارب السريرية عن فعالية اللقاح العالية وتحسن الالتزام به، مما يمنح الأمل للسكان الذين يواجهون تحديات مع الحبوب اليومية، ومن المتوقع أن تتم الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء على الاستخدام الوقائي بحلول عام 2025.

أعربت الباحثة الرئيسية الدكتورة كولين كيلي، أستاذة الطب في جامعة إيموري، عن حماسها بشأن نتائج التجربة. "إن رؤية هذه المستويات العالية من الفعالية - بنسبة 100 % تقريبًا - في حقنة لا يحتاج الناس إلى تناولها إلا كل ستة أشهر أمر لا يصدق.. هذا تقدم كبير وعميق في الطب، وخاصة للأفراد الذين تجعل ظروفهم من الصعب الالتزام بالأدوية الفموية اليومية".

وأظهرت التجربة السريرية أن 99% من المشاركين الذين تلقوا اللقاح الجديد Sunlenca لم يصابوا بفيروس نقص المناعة البشرية.

من بين 2179 مشاركًا يستخدمون الحقنة، تم الإبلاغ عن إصابتين فقط، مقارنة بتسع إصابات بين 1086 شخصًا تم تعيينهم لتناول الادوية القديمة.

أشارت النتائج أيضًا إلى أن الالتزام بالعلاج عن طريق الحقن كان أعلى بكثير من الالتزام بالحبوب اليومية، والتي يمكن أن تصبح غير فعالة إذا لم يتم تناولها باستمرار.

كشفت الدكتورة كيلي عن التحديات المرتبطة بالعلاج الفموي اليومي قبل التعرض، مشيرة إلى أن حوالي نصف الأشخاص الذين يبدأون النظام يتوقفون عنه في غضون عام بسبب عوامل مختلفة.

وأوضحت: "إن وجود حقنة فعالة لا يحتاج إليها سوى مرتين سنويًا أمر مهم للغاية للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية أو الحفاظ على الالتزام بالحبوب الفموية اليومية".

غالبًا ما تواجه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حواجز أمام الوصول إلى الرعاية الصحية وقد تكافح للحفاظ على جدول ثابت للأدوية.

تمت الموافقة على Sunlenca من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في ديسمبر 2022 كعلاج للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يساعد في إدارة العدوى. ومع ذلك، تشير هذه النتائج الأخيرة إلى أنه يمكن أن يكون أيضًا بمثابة إجراء وقائي لأولئك الذين لا يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية. تم تقديم بيانات التجربة إلى إدارة الغذاء والدواء.

أكد الدكتور كارلوس ديل ريو، رئيس قسم الطب في جامعة إيموري، على أهمية مضادات الفيروسات القهقرية طويلة المفعول لأولئك غير القادرين على تناول الأدوية عن طريق الفم. "إن التحدي الآن هو طرح هذه الأدوات وإتاحتها وإتاحتها بطريقة عادلة - وعندها فقط سنرى انخفاضًا كبيرًا في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية محليًا وعالميًا".